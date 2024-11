Stuttgart (ots) -- Hochkarätige Jury des Managementmagazins WirtschaftsWoche verleiht Wirtschaftspreis für das Organisationsprojekt "NOVA" der TÜV NORD GROUP- Konsequente Ausrichtung der Organisation auf große transformatorische Veränderungen unserer Zeit als Erfolgsfaktor- Ausgezeichnet wurde die exzellente Projektarbeit mit der Managementberatung HorváthIm Zuge der diesjährigen Preisverleihung des Wirtschaftsmagazins WirtschaftsWoche für herausragende Unternehmensprojekte wurde die Erarbeitung einer neuen Organisation der TÜV NORD GROUP mit dem ersten Preis in der Kategorie "Organisation" ausgezeichnet. Bewertungskriterien waren dabei die Methodik, Kommunikation, Kreativität und Auswirkung. Die zusammen mit dem Projektpartner Horváth entwickelte Organisationsstruktur konnte die hochkarätig besetzte Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Journalismus überzeugen."Die Auszeichnung bestätigt den eingeschlagenen Weg, uns ganz im Sinne unserer Kundinnen und Kunden auszurichten. Wir haben Expertise in sehr unterschiedlichen Branchen, die alle mit großen technologischen Veränderungen konfrontiert sind. Darauf wollten wir uns auch organisatorisch neu einstellen. Entsprechend haben wir das Organisationsprojekt NOVA als Zukunfts- und Wachstumsprojekt ausgerichtet. Das Projektteam hat diese Anforderungen in vorbildhafter Weise umgesetzt", sagt Dr. Dirk Stenkamp, CEO der TÜV NORD AG.Neue Impulse durch neue organisatorische VerbindungenDas im September 2022 mit einer umfassenden Diagnosephase gestartete Projekt zielte zunächst auf ein umfassendes Verständnis der strukturellen Herausforderungen. Anstoß war die Neuformulierung des Unternehmenszweckes der Gruppe, mit dem Ziel, mehr Vertrauen in neue Technologien zu schaffen. Um diesen Zweck auch organisatorisch optimal erfüllen zu können, wurden zunächst mehr als zehn Unternehmensszenarien mit dem Vorstand der TÜV NORD GROUP ausgearbeitet. Diese wurden priorisiert und im Anschluss mit über 100 Expertinnen und Experten aus dem Unternehmen weiterentwickelt, auf einen Ansatz fokussiert und in die Umsetzung gebracht.Das Ergebnis ist eine Organisation mit sechs Business Units und zwei Konzernbereichen, die unter dem Dach der TÜV NORD GROUP arbeiten. Die für die Kunden relevanten technologischen und gesellschaftlichen Transformationen werden durch die neuen Strukturen direkt adressiert und kundenzentriert abgebildet.Aus Sicht von Jens Neubert, Strategieleiter der TÜV NORD GROUP, lässt NOVA im Unternehmen das zusammenwachsen, was in Zeiten großer technologischer Transformationen zusammengehört: "Die Neustrukturierung hat bestehende Organisationsgrenzen aufgebrochen und Einheiten neu zusammengestellt. So wurden neue Netzwerke geschaffen und Kompetenzen konsequenter auf den Markt ausgerichtet."Zukunftsorientierte AufstellungDie WirtschaftsWoche vergibt den "Best of Consulting Award" jährlich für herausragende Beratungsprojekte. Er gilt als einer der führenden Wirtschaftspreise in Deutschland. Von Seiten der Managementberatung Horváth betreute Dr. Oliver Greiner, Partner und Experte für Strategie und Transformation, das Projekt. Für ihn bestätigt die Auszeichnung, dass organisatorische Anpassungen neuen Schwung bieten können: "Die Neuorganisation der TÜV NORD GROUP erfolgte aus einer Position der Stärke heraus: Mit über 1,5 Milliarden Euro Umsatz und aktuell mehr als 15.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern hat sich die Gruppe über viele Jahre erfolgreich entwickelt. Dennoch hat sich der Technologiedienstleister damit nicht zufriedengegeben, sondern vertraute Strukturen infrage gestellt. Aus meiner Sicht ein typisches Merkmal zukunftsorientierter Unternehmen."Foto zur redaktionellen Verwendung zum Download: https://hrvth.com/3V5qMcNQuelle: WirtschaftsWoche; Bildunterschrift: Transformationsprojekt der TÜV NORD GROUP ausgezeichnet, (v.l.n.r.:) Timo Hansen (Horváth), Sonja Köberlein (Horváth), Jens Neubert (TÜV NORD GROUP), Oliver Greiner (Horváth), Jürgen Terbeck (TÜV NORD GROUP), Laura Pittgens (Horváth), Timon Book (Horváth).Über die TÜV NORD GROUPVor über 150 Jahren gegründet, steht die TÜV NORD GROUP weltweit für Sicherheit und Vertrauen. Als Wissensunternehmen hat die Gruppe die digitale Zukunft fest im Blick. Ob Ingenieurinnen, IT-Security-Experten oder Fachleute für die Mobilität der Zukunft: Die TÜV Nord GROUP sorgt in mehr als 100 Ländern dafür, dass Kundinnen und Kunden in der vernetzten Welt noch erfolgreicher werden.Über HorváthHorváth ist eine internationale, unabhängige Managementberatung mit 1.400 Mitarbeitenden an Standorten in Europa, den USA und weiteren globalen Märkten. Als Top-Management-Beratung für Transformation, Performance Management und Digitalisierung führen wir Unternehmen und öffentliche Organisationen zu nachhaltigem Erfolg und langfristig hoher Wertschöpfung. Horváth zeichnet sich durch fundierte, innovative Beratungsansätze und Lösungen aus - basierend auf unseren Wurzeln und Werten, geprägt durch unseren Gründer Professor Péter Horváth. Kunden und Kundinnen, von Vorstands- bis Fachebene, schätzen in besonderem Maße die ausgeprägte Fachexpertise, die Implementierungsstärke sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 