FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.11.2024 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2925 (2840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG STARTS CLARKSON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 5075 PENCE - CITIGROUP CUTS B&M PRICE TARGET TO 510 (540) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1450 (1350) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BALFOUR BEATTY TARGET TO 575 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HELIOS UNDERWRITING TARGET TO 239 (201) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JET2 PRICE TARGET TO 2385 (2240) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1170) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 185 (190) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2150 (2200) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES WPP PRICE TARGET TO 800 (780) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 170 (140) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS JD SPORTS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 105 (171) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob