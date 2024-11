Original-Research: ParTec AG - from First Berlin Equity Research GmbH

22.11.2024 / 11:20 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG.

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ParTec AG

Company Name: ParTec AG

ISIN: DE000A3E5A34



Reason for the research: Update

Recommendation: Buy

from: 22.11.2024

Target price: EUR170

Target price on sight of: 12 months

Last rating change: -

Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research has published a research update on ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 170.00 price target.



Abstract:

H1 results exceeded our estimates, with sales 15% above FBe at EUR10.7m, as revenues from Mare Nostrum V and Jupiter materialized earlier than anticipated (FBe: EUR9.3m). Stronger sales and a much stronger gross margin than modelled, led to positive EBIT of EUR3.6m (FBe: EUR-7.6m). A tax refund on the receivables written down in 2023 brought ParTec's net income to EUR5.7m. We expect 2024 to be tail-loaded, with H2 accounting for 86% of total sales. At its AGM on 6 August, ParTec announced a change in its strategy to focus on constructing and operating large AI machines. ParTec plans to act both as an EPC contractor, selling AI machines to private public partnerships, and as an AI Machine operator, constructing AI Machines and selling the computing hours. The company has since signed a memorandum of understanding with the Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf for the construction of a large AI supercomputer named ELBJUWEL, to be built and operated by ParTec. We expect a firm contract by the end of the year. We think there is ample demand for large AI machines, which means ELBJUWEL should be the first of a series of large AI machines. The reduction in short-term revenue estimates (2024E-2025E) driven by this strategic shift is compensated by widening gross profit and EBITDA margins from 2026E onwards. We remain buy-rated with an unchanged EUR170 price target.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 170,00.

Zusammenfassung:

Die H1 Ergebnisse haben unsere Schätzungen übertroffen. Der Umsatz stieg um 15% auf EUR10,7 Mio., da die Umsätze von Mare Nostrum V und Jupiter (FBe: EUR9,3 Mio.) früher als erwartet realisiert wurden. Der stärkere Umsatz und eine deutlich höhere Bruttomarge als geplant führten zu einem positiven EBIT von EUR3,6 Mio. (FBe: EUR-7,6 Mio.). Eine Steuererstattung auf die im Jahr 2023 abgeschriebenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen brachte ParTec einen Nettogewinn von EUR5,7 Mio. Wir gehen davon aus, dass das Jahr 2024 sehr stark von der zweiten Jahreshälfte geprägt sein wird, und dass 86% des Jahresumsatzes in H2 realisiert werden. Auf der Hauptversammlung am 6. August kündigte ParTec eine Änderung seiner Strategie an, um sich auf den Bau und den Betrieb großer KI-Maschinen zu konzentrieren. ParTec plant, sowohl als EPC-Auftragnehmer zu agieren, der KI-Maschinen an öffentlich-private Partnerschaften verkauft, als auch als KI-Maschinenbetreiber, der KI-Maschinen baut und die Rechenstunden verkauft. Das Unternehmen hat inzwischen ein Memorandum of Understanding mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf über den Bau eines großen KI-Supercomputers namens ELBJUWEL unterzeichnet, der von ParTec gebaut und betrieben werden soll. Wir erwarten einen festen Auftrag bis zum Ende des Jahres. Wir gehen davon aus, dass es starke Nachfrage nach großen KI-Maschinen gibt, was bedeutet, dass ELBJUWEL der erste einer Reihe von großen KI-Maschinen sein dürfte. Die Reduzierung der kurzfristigen Umsatzschätzungen (2024E-2025E) aufgrund dieser strategischen Verschiebung wird durch eine Steigerung der Bruttogewinn- und EBITDA-Margen ab 2026E kompensiert. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR170.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31425.pdf

