Nach Darstellung des Analysten Michael Heider von Warburg Research hat die Medios AG im dritten Quartal geringere Umsätze als zunächst erwartet erzielt, aufgrund einer höheren Profitabilität aber beim adjustierten EBITDA die Schätzungen nahezu erreicht. Demnach passe der Analyst seine Umsatzkalkulation auf 1.898,0 Mio. Euro (zuvor: 1.962,2 Mio. Euro) und das adjustierte EBITDA auf 82,0 Mio. Euro (zuvor: 82,2 Mio. Euro) an. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 36,00 Euro und bestätigt das Rating "Buy".



