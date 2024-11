Paris (ots/PRNewswire) -Auf dem ICT Service Forum während der HUAWEI CONNECT 2024 Paris stellte Huawei seine umfassenden Servicekapazitäten und seine Vision zur Förderung der digitalen Transformation von Unternehmen in Europa vor. Das Unternehmen betonte, wie Huawei Intelligent Services mit Partnern zusammenarbeitet, um greifbare Ergebnisse durch in KI eingebettete Servicebereitstellungstools, die Befähigung von Partnern über die O3-Plattform und umfassende Lebenszyklusdienste zu erzielen.Globale ServicekapazitätenYaobing Wang, Direktor der Abteilung für Netzwerktechnologie, Huawei Global Technical Service, hob die umfassende globale Service-Infrastruktur von Huawei hervor. Mit 21 Servicezentren, 1.100 lokalen Ersatzteilzentren, 20.000 Servicetechnikern und über 6.200 zertifizierten Servicepartnern gewährleistet Huawei weltweiten Service und Support. Zu den bemerkenswerten Errungenschaften gehören die Bereitstellung von 170 diversifizierten grünen Rechenzentren und die Wartung von über 1.800 ICT-Netzwerken weltweit. Das Unternehmen investiert jährlich mehr als 500 Millionen Euro in die Forschung und Entwicklung von Dienstleistungen und hält 3.073 dienstleistungsbezogene Patente.Bewältigung der Herausforderungen der digitalen TransformationDie digitale Transformation gewinnt auf dem europäischen Markt weiter an Fahrt. Hank Stokbroekx, leitender Experte für Services von Huawei, sagte in seiner Präsentation: "Die digitale Transformation ist für das langfristige Überleben von Unternehmen unvermeidlich. Huawei und seine Partner bieten die Erfahrung und die Fähigkeiten, um eine reibungslose Transformation mit langfristigen Vorteilen zu gewährleisten." Die Huawei Intelligent Services bieten ein umfassendes Portfolio an Lifecycle Services, die auf jahrelanger Erfahrung und einem umfangreichen Partner-Ökosystem basieren.Umfassende Lifecycle ServicesHuawei Intelligent Services bietet eine breite Palette an Lifecycle Services, darunter:- Intelligente Konnektivitätsintegration und intelligente IT-Integrationsservices: Diese Services geben Kunden die Gewissheit, dass sie ihre aktuelle ICT-Infrastruktur nahtlos auf die neue Architektur migrieren können. Die Huawei Integrationsservices sind gezielt darauf ausgerichtet, bestehende Technologien auf eine moderne Architektur zu migrieren, die die digitale Transformation ermöglicht und langfristige Vorteile bietet.- SmartNOS zur Verbesserung und Optimierung: Da sich Unternehmen weiterentwickeln, können Produkte technologische Aktualisierungen und Änderungen erfordern. Mit Huawei SmartNOS können sich Kunden immer darauf verlassen, dass Huawei die Gültigkeit eines Änderungsplans überprüft, wodurch das Risiko von Fehlern reduziert wird.- Kundensupport Service zur Problemlösung: Sollte es dennoch zu Ausfällen kommen, steht der Huawei-Kundensupport zur Verfügung, um das Problem schnell zu beheben, entweder direkt oder über einen unserer Servicepartner.- Intelligenter Service für Betrieb und Wartung: Für Kunden, die häufig und ausführlich Unterstützung bei der täglichen Netzwerk- und IT-Verwaltung benötigen, bietet Huawei den intelligenten Service für Betrieb und Wartung an.- AICC und Huawei Learning: Die KI-gestützten Softwareanwendungen für Contact Center (AICC) und Huawei Learning vervollständigen das Angebot an Lifecycle Services von Huawei.Erfolgsgeschichten aus der PraxisIn der Session wurden Fallstudien vorgestellt, darunter die einer Schule, die Wi-Fi -7-Zugangpunkte von Huawei für elektronische Klassenzimmer implementiert hat, und eines Schweizer Cloud-Service-Anbieters, der sich aufgrund der beispiellosen Technologie und des umfassenden Supports für die Datacenter Virtualization Solution DCS von Huawei entschieden hat.O3 Plattform: Wissensaustausch für Partner und KundenIm Mittelpunkt der Veranstaltung stand die O3 Plattform (Online, Open and Orchestration) für den Wissensaustausch. Ein Partner aus Italien stellte vor, wie er mit Huawei an der ersten Version von O3 zusammengearbeitet hat und wie seine Vorschläge in die endgültige Version eingeflossen sind. Dank der Beiträge von Partnern und Kunden aus der ganzen Welt ist O3 zu einem wertvollen Instrument für den Zugang zu Wissen, Tools, Dokumenten und vielem mehr geworden. O3 ist eine offene und orchestrierte Online-Plattform, die es anderen ermöglicht, Ideen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen, mit Huawei-Experten zu interagieren, Trouble Tickets zu verwalten und Software herunterzuladen. Sie verbessert die Effizienz der Partner bei der Erbringung von Dienstleistungen für ihre Kunden erheblich. Sie können sich auf die Erfahrungen aus anderen Projekten in der ganzen Welt verlassen, um teure Fehler zu vermeiden. Kunden können O3 nutzen, um die Effizienz ihrer O&M-Ingenieure zu verbessern, bessere Entwürfe zu erstellen, Änderungen besser zu planen und vieles mehr. Die intelligente Suchfunktion ermöglicht es Nutzern, schnell die richtigen Informationen aus der großen Menge der auf O3 verfügbaren Informationen zu finden.Zum Abschluss der ICT Service Session wurde die O3 Partner Service Enablement Platform offiziell vorgestellt, und die O3 Friendly User Awards wurden an fünf O3 Power User verliehen.Informationen zu HuaweiHuawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastruktur im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und intelligenten Geräten. Wir beschäftigen 207.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig, um mehr als drei Milliarden Menschen auf weltweit zu versorgen.Unsere Vision und Mission ist es, jedem Menschen, jedem Haus und jedem Unternehmen die digitale Welt näher zu bringen, um eine umfassend vernetzte, intelligente Welt zu schaffen. Mit diesem Ziel streben wir eine allgegenwärtige Konnektivität und einen inklusiven Netzzugang an, um das Fundament für eine intelligente Welt zu legen. Wir werden eine vielfältige Rechenleistung bereitstellen, wo und wann immer sie gebraucht wird, um Cloud und Intelligenz in alle Regionen der Erde zu bringen. Wir werden digitale Plattformen aufbauen, die allen Branchen und Organisationen helfen, agiler, effizienter und dynamischer zu werden. Und wir werden das Nutzererlebnis mithilfe von KI neu definieren und in allen Lebensbereichen der Menschen intelligenter und persönlicher gestalten - egal ob sie zu Hause, unterwegs, im Büro, in ihrer Freizeit oder beim Training sind.Weitere Informationen zu Huawei finden Sie online unter:http://www.linkedin.com/company/Huaweihttp://www.twitter.com/Huaweihttp://www.facebook.com/Huaweihttp://www.youtube.com/HuaweiKontakt:Rafal Kwiatkowski, E-Mail:weuenterprise@huawei.com, Telefon: +48 531-539-140Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2559207/5036371/Huawei_Europe_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/huawei-connect-2024-paris-huawei-prasentiert-intelligente-dienste-fur-die-digitale-transformation-von-unternehmen-302314153.htmlOriginal-Content von: Huawei Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177466/5914765