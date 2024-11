EQS-Ad-hoc: LAIQON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Joachim Herz Stiftung investiert in LAIQON AG als neuer Ankerinvestor



22.11.2024 / 13:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Joachim Herz Stiftung investiert in LAIQON AG als neuer Ankerinvestor Beteiligung von knapp 10 % durch Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht

Langfristige Perspektive und beschleunigtes Wachstum als gemeinsame strategische Ziele von LAIQON AG und der Joachim Herz Stiftung

Durchfinanzierung der LAIQON AG durch Bruttoemissionserlös in Höhe von 12,6 Mio. EUR ermöglicht weitere Wachstumsskalierung Hamburg, 22.11.2024 Die LAIQON AG (LQAG) (im Folgenden auch Gesellschaft) gibt bekannt, dass sich die Hamburger Joachim Herz Stiftung als strategischer Investor im Rahmen einer Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht an der Gesellschaft beteiligt. Dafür haben beide Parteien heute eine Investmentvereinbarung unterschrieben. Die Joachim Herz Stiftung wird nach Durchführung einer Barkapitalerhöhung 9,93 % am Grundkapital der LAIQON AG halten. Das Engagement der Joachim Herz Stiftung zielt auf eine langfristige Investition in die Unternehmensentwicklung, das Wachstum und die kommunizierte Unternehmensstrategie der Gesellschaft. Zentrales Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung von Innovationen, im Fokus stehen dabei die drei Megatrends Digitalisierung 4.0, KI-Nutzerzentrierung und Nachhaltigkeit der Finanzbranche als Basis für den USP der LAIQON AG. Zur Umsetzung der Investmentvereinbarung haben Vorstand und Aufsichtsrat der LAIQON AG heute die Durchführung einer wertpapierprospektfreien Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um 2.100.000,00 EUR unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 beschlossen. Die Joachim Herz Stiftung hat sich verpflichtet, über eines ihrer Investitionsvehikel im Rahmen der Privatplatzierung 2.100.000 neue Aktien zum Platzierungspreis von 6,00 EUR je neuer Aktie zu übernehmen. Der Platzierungspreis liegt damit ca. 18 % über dem aktuellen Börsenkurs (XETRA Schlusskurs 21.11.2024) der Gesellschaft. Die Barkapitalerhöhung wird von dem Kapitalmarktteam der futurum bank AG, Frankfurt am Main, als Abwicklungsbank begleitet. Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich nach Durchführung der Barkapitalerhöhung von derzeit 19.039.818,00 EUR auf insgesamt 21.139.818,00 EUR durch die Ausgabe der 2.100.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR gegen Bareinlage erhöhen. Der Bruttomittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung beläuft sich auf 12,6 Mio. EUR und wird insbesondere für den Aus- und Aufbau weiterer Vertriebskooperationen und strategischer Partnerschaften des LAIQON-Konzerns sowie zur Weiterentwicklung der Digital Asset Plattform 4.0 und des WealthTech LAIC verwendet werden. DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN. Kontakt: Hendrik Duncker

