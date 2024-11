ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Yara mit einem Kursziel von 350 norwegischen Kronen auf "Neutral" belassen. Priyanka Patel ging in ihrer am Freitag vorliegenden Analyse der Frage nach, ob es Zeit für mehr Optimismus für Düngemittelkonzerne ist. Sie würden von den Anlegern innerhalb der Chemiebranche am skeptischsten gesehen. Aus ihrer Sicht dürften sich die Preise für Harnstoffdünger stabiler halten als die für Kali. K+S rät sie zu meiden, angesichts deutlicher Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Yara und ICL Group schätzt sie neutral ein./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2024 / 18:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NO0010208051