DJ RWE und Peabody kooperieren bei US-Solar- und Batteriespeicherprojekten

DOW JONES--RWE und das US-Energieunternehmen Peabody haben eine Kooperation vereinbart, um gemeinsam Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien voranzutreiben.

RWE und Peabody wollen zusammen Solar- und Batteriespeicherprojekte auf rekultivierten Bergbauflächen in den USA entwickeln, die Projekte haben eine Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Gigawatt in den US-Bundesstaaten Indiana und Illinois.

Im Zuge dessen werde RWE eine Mehrheitsbeteiligung an R3 Renewables LLC erwerben. Verkäufer sind Summit Partners Credit Advisors and Riverstone Credit Partners, die R3 zusammen mit Peabody gegründet haben. Peabody bleibt mit 25 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. R3 nutzt Flächen ehemaliger Kohlebergwerke von Peabody für die Entwicklung von Erneuerbare-Energien-Projekten.

