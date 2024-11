© Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa

Ein Insider sagt, dass Advance Magazine Publishers, ein Unternehmen der Newhouse-Familie, plant, einen Kredit zu bekommen, indem es seinen Anteil an Reddit als Sicherheit nutzt.Advance bietet 7,8 Millionen Aktien von Reddit zu einem Preis von 145,38 bis 148,54 US-Dollar pro Aktie an. Der Deal könnte bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar einbringen. Die Preisspanne liegt bis zu acht Prozent unter dem Schlusskurs von 158,02 US-Dollar vom Donnerstag, wie aus Angaben vertrauter Quellen hervorgeht. Gleichzeitig plane Advance, Derivate auf die Aktien zu kaufen, um seinen Anteil trotz des Verkaufs aufrechtzuerhalten. Die Ankündigung ließ die Reddit-Aktie im vorbörslichen Handel am Freitag um 7,3 Prozent …