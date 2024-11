Hammer-News aus dem KI-Sektor vor dem Wochenende: Der Online-Händler Amazon will 4 Milliarden Dollar in den Open-AI-Rivalen Anthropic investierten. Für die Amazon-Aktie geht es kurz nach dem Handelsstart an der Wall Street um 0,3 Prozent nach oben.Mit der neuen Kapitalspritze steigt die Gesamtinvestition von Amazon in Anthropic auf 8 Milliarden Dollar. Dennoch wird der Technologiekonzern nur Minderheitsaktionär bleiben, wie aus einer Pressemitteilung von Anthropic hervorgeht. Bei Anthropic handelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...