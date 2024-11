MAILAND, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit der heutigen Ausschüttung von 3 Milliarden Euro an Zwischendividenden für 2024 ist Intesa Sanpaolo die führende Bank in der Eurozone, was die Gesamtaktionärsrendite betrifft, mit einer bemerkenswerten Steigerung von +205 %. Dies spiegelt das kombinierte Wachstum des Aktienwerts und der Dividendenausschüttungen seit dem 1. Januar 2014 wider.

In den letzten 10 Jahren verzeichnete die Bank unter der Leitung von Carlo Messina Folgendes:

erzielte eine Steigerung des Börsenwerts um 107 % und eine Erhöhung der Marktkapitalisierung um 37 Milliarden Euro seit Januar 2014;

schüttete 31 Milliarden Euro an Dividenden an seine Aktionäre aus, was zu einer kumulierten Dividendenrendite von 98 % führt, einschließlich der heute ausgezahlten Zwischendividende.

Im Vergleich zu den anderen führenden Banken der Eurozone in Bezug auf die Marktkapitalisierung schüttete Santander (das durch Kapitalerhöhungen 15 Milliarden Euro einnahm) 23 Milliarden Euro an Dividenden aus, während BNP Paribas 35 Milliarden Euro ausschüttete, was einer kumulierten Dividendenrendite von 51 % entspricht.

