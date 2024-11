pv magazine highlight: SMA präsentierte in diesem Jahr die Weiterentwicklung seines Zentralwechselrichters. Diese lässt sich flexibel für unterschiedliche Projektformen einsetzen und steckt voller Innovationen. Auf der The Smarter E in München kam in diesem Jahr ein bisschen Festival-Feeling auf. Vorbei an neugierigen Menschenmassen erschloss sich der Blick auf ein Ungetüm auf großer Bühne. Der Rockstar: SMAs neuer Zentralwechselrichter, Sunny Central Flex. Die Innovation mit bis zu 7,4 Megawatt Leistung im 40-Fuß-Container verspricht, gleich mehrere Schlüsselprobleme der Energiewende abzuräumen. ...

