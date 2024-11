© Foto: Christian Charisius/dpa - dpa-Bildfunk

Der US-Biotechkonzern Halozyme hat seine Offerte für den Hamburger Wirkstoffforscher Evotec zurückgenommen. Die Aktie bricht kurz vor Wochenschluss zweistellig ein. Die Hintergründe."Es ist offensichtlich, dass Aufsichtsrat und Vorstand von Evotec derzeit kein Interesse daran haben, konstruktiv mit Halozyme zusammenzuarbeiten und eine mögliche Transaktion zu prüfen", teilte Halozyme am Freitag mit. Die Aktie des US-Biotechs legte daraufhin mehr als 6 Prozent zu. Ganz anders die Reaktion auf der anderen Seite des Atlantiks. Als die Meldung am Freitag um 14:30 Uhr am Markt ankommt, …