Mercedes-Benz Vans CEE (Central and Eastern Europe) geht in Rumänien, der Slowakei, der Tschechischen Republik und in Ungarn eine Partnerschaft mit dem Energiekonzern E.ON ein. Gemeinsam wollen die Partner Ladelösungen für Unternehmensflotten anbieten. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Unternehmen mit 360°-Lösungen für ihren Übergang zur Elektromobilität zu unterstützen. E.ON liefern den Kunden von Mercedes-Benz Vans das gesamte Paket, von der maßgeschneiderten ...

