Der Palladiumpreis zeigt im Wochenverlauf eine beeindruckende Performance: Mit einem Zuwachs von 8,7 % präsentiert sich der Markt deutlich erholt. Am Freitagmorgen steht der Kurs bei 1.034 US-Dollar, was auch in den letzten 24 Stunden ein Plus von 0,81 % bedeutet. Trotz dieser Erholung bleibt der langfristige Ausblick gedämpft. Analysten der UBS warnen vor strukturellen Problemen, die das Edelmetall belasten könnten. Kurzfristig jedoch scheint der Markt von spekulativen Impulsen und technischen Signalen zu profitieren.Nachdem Palladium (TVC:PALLADIUM) im bisherigen ...

