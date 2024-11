Bad Wimpfen (ots) -Zur Freude aller Naschkatzen überzeugt erneut ein Lidl-Produkt aus dem Food-Bereich in der aktuellen Ökotest-Ausgabe (12/2024). Die Experten haben 21 Bitterschokoladen mit Kakaoanteilen von 66 bis 75 Prozent untersucht. Die "Fairglobe Bio Schokolade Bitter, 70 % Kakao" erhält das Gesamtergebnis "Gut" und gehört damit zu den Testsiegern. Die Schokolade punktet mir sehr guten Inhaltsstoffen. Mit einem Preis von 1,39 Euro pro 100 Gramm (1 kg = 13,90 Euro) ist die Lidl-Schokolade die günstigste unter den Testsiegern.Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Haut durch trockene Heizungsluft besonders beansprucht wird, ist die richtige Pflege entscheidend. Dass der Griff zur "Cien Nature Bio-Sanddorn Bodylotion" die ideale Wahl ist, bestätigt ebenfalls die aktuelle Ausgabe der Ökotest. Die Experten bewerten die Bodylotion von Lidl mit "Sehr gut" wie auch ihre einwandfreien Inhaltsstoffe. Mit einem Preis von 1,56 Euro pro 200 Milliliter (1 Liter = 7,80 Euro) gehört sie nicht nur zu den Testsiegern, sondern auch zu den günstigsten Produkten unter den zertifizierten Naturkosmetik-Körperlotionen.Auch im Bereich Rasur und Männerpflege kann Lidl punkten: In der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest (12/2024) erhält der "Cien Men Dynamic 5 Pro" Nassrasierer das Gesamturteil "Gut". Im Test wird die Rasurgründlichkeit (Note 1,7) sowie die Hautschonung und die Handhabung (jeweils Note 1,9) des Systemrasierers mit wechselbarem Klingenblock positiv hervorgehoben. Mit einem Preis von 4,45 Euro für den Rasierer, inklusive zwei Ersatzklingen, gehört der Lidl-Rasierer zu den günstigsten Systemrasierern im Test. Die Ersatzklingen, mit einem Inhalt von vier Stück, sind ebenfalls zu einem Preis von 4,45 Euro erhältlich.Einmal mehr zeigt sich: Sowohl im Food- als auch im Nonfood-Bereich bietet Lidl ausgezeichnete Qualität zu fairen Preisen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5915076