Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz führt eine neue Marke ein. Dabei stehen Qualität und Heimat im Zentrum. Ab dem 8. Mai 2025 bietet Lidl Schweiz den Kundinnen und Kunden unter der Marke "Qualité Suisse" zunächst 200 hochwertige Schweizer Produkte an, bis Ende Jahr werden es 500 sein - zu gewohnt günstigen Lidl Preisen.16 Jahre auf dem Schweizer Markt, 16 Jahre Erfahrung. Das Sortiment von Lidl Schweiz wurde seit Markteintritt laufend helvetischer. Rund 300 Schweizer Lieferanten beliefern den Detailhändler, 60 davon seit Markteintritt. Um das Bekenntnis zur Schweiz zu stärken, geht Lidl Schweiz einen Schritt weiter und führt eine neue Marke ein: "Qualité Suisse".Ein Stück Heimat, das sich alle leisten könnenBisher waren Schweizer Produkte von Lidl Schweiz in den Filialen mit einem Schweizerkreuz am Regal gekennzeichnet und unter verschiedenen Eigenmarken wie Milbona, Fromani, Maestade und Bonvalle erhältlich. Neu werden aus der Schweiz hergestellte Produkte unter der Marke "Qualité Suisse" vereint. Ab dem 8. Mai 2025 bietet Lidl Schweiz den Kundinnen und Kunden rund 200 Produkte unter der neuen Marke an. Dabei sind 30 Produkte komplett neu im Sortiment. Bis Ende Jahr werden es rund 500 sein. Das "Qualité Suisse" Sortiment wird weiter ausgebaut und damit zur grössten Marke bei Lidl Schweiz.Mit "Qualité Suisse" stehen den Kundinnen und Kunden folgende Schweizer Produkte zur Verfügung: Früchte und Gemüse, Frischbrot, Frischfleisch, Käse, Charcuterie sowie Milchprodukte. Zeitlich nachgelagert folgen dann Produkte in den Kategorien: Tiefkühlprodukte (Convenience, Gemüse, Kartoffeln), Glacé, Mehl, Zucker, Getränke (Wasser, Schorle, Eistee), Schoggi und Eier. Nicholas Pennanen, CEO Lidl Schweiz, erklärt: "'Qualité Suisse' ist viel mehr als eine Marke. Sie ist ein Bekenntnis zur Schweizer Produktion und Förderung der Wertschöpfung im Land. Die Marke steht für lokale Herkunft, ein Zuhause-Gefühl und ein Stück Heimat im Alltag."Nathalie Forrer, Head of Marketing bei Lidl Schweiz, für den Gesamtauftritt der Marke verantwortlich, erläutert das Design: "Mit 'Qualité Suisse' wird der Einkauf noch einfacher, weil die Produkte durch ein einheitlichesVerpackungsdesign sofort ersichtlich sind. Ein Schweizer Kreuz in einem grossen roten Herz unterstreicht die Verbindung zur einheimischen Produktion und zu den nationalen Werten wie Vertrauen, Verbundenheit, Qualität und Heimat. 'Qualité Suisse' ist ein klares Bekenntnis zur Schweiz".Grösste Investition seit JahrenDie Einführung der Marke gehört zu den grössten Investitionen, die der Detailhändler in den letzten Jahren getätigt hat. Grund für diese neue Ausrichtung, ist die wachsende Nachfrage von Kundinnen und Kunden nach Schweizer Produkten. "Über 50 Prozent des Umsatzes erzielen wir bereits heute mit Produkten aus der Schweiz, Tendenz steigend. Mit 'Qualité Suisse' werden wir weiterhin in die einheimische Landwirtschaft investieren und die Schweizer Produktion fördern. Mit 'Qualité Suisse' ermöglichen wir der Schweizer Bevölkerung ein Stück Heimat zu erschwinglichen Preisen", so Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz.