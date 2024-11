DJ PTA-Adhoc: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/22.11.2024/20:45) - Der Vorstand der Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg, (die "Gesellschaft") hatte mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 11. November 2024 beschlossen, das Beteiligungsportfolio der Gesellschaft zurückzubauen. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand heute Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von 999.999,60 USUSD sowie eine mit Minenrechten besicherte Inhaberschuldverschreibung im Nennbetrag von 3.000.000 USUSD, jeweils ausgegeben von der Arrows Resources Pty Limited mit Sitz in Sydney, Australien, zuzüglich der jeweiligen Zinsforderungen und sonstigen Forderungen in Höhe von 1.201.999,95 USUSD somit insgesamt 5.201.999,55 USUSD zu einem Kaufpreis in Höhe von insgesamt 3.277.779,77 Euro, was rund 66,7% der Gesamtforderung entspricht, an die Deutsche Balaton AG verkauft. Des Weiteren wurden mit heutigem Kaufvertrag (i) 55.200 Stück Einhell Germany AG (WKN: A40ESU) zum Kurs von 64,00 Euro je Aktie, (ii) 633.138 Stück B.M.P. PHARMA TRAD. AG (WKN: 524090) zum Kurs von 4,00 Euro je Aktie, (iii) 7.330 Stück AMG Critical Materials NV (WKN: A0MWED) zum Kurs von 15,030 Euro je Aktie sowie (iv) 191.071 Stück XTPL S.A (WKN: A2DYT9) zum Kurs von 23,170 Euro je Aktie zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von insgesamt 10.602.656,08 Euro an die Deutsche Balaton AG verkauft.

Aus den Verkäufen wird die Heidelberger Beteiligungsholding AG einen Ertrag von rund 5,9 Mio. Euro (vor Steuern) erzielen.

Der Vorstand prognostizierte zuletzt auf Basis des vorläufigen Halbjahresergebnisses mit Meldung vom 22. Juli 2024 ein Jahresergebnis im Bereich -0,5 Mio. Euro bis 0,5 Mio. Euro. Auf Basis der mit dem heutigen Tage abgeschlossenen Kaufverträge und dem hieraus erwarteten Ergebnisbeitrag geht der Vorstand nun von einem Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2024 im Bereich von 5,1 Mio. Euro bis 6,1 Mio. Euro auf Basis der Ergebniserwartung und einer Bandbreite von +/-5 % des Eigenkapitals nach HGB zum 31. Dezember 2023 aus. Die Planung der Gesellschaft beinhaltet keine künftigen Erträge und Aufwendungen aus den Investitionen in Wertpapiere, da der genaue Ein-/Ausstiegszeitpunkt bei den Wertpapieren nicht vorhergesagt werden kann. Dieser ist von mehreren Faktoren abhängig.

Heidelberger Beteiligungsholding AG

Der Vorstand

Aussender: Heidelberger Beteiligungsholding AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 (6221) 64924-45 E-Mail: info@heidelberger-beteiligungsholding.de Website: www.heidelberger-beteiligungsholding.de

ISIN(s): DE000A254294 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

