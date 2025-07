DJ PTA-Adhoc: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Bekanntgabe des vorläufigen Halbjahresergebnisses zum 30. Juni 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta000/24.07.2025/16:37 UTC+2)

Die Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg, ISIN DE000A254294, hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2025 (01.01.- 30.06.2025) mit einem voraussichtlichen Halbjahresüberschuss (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von rd. 1.364 TEUR (HJ1/2024: Halbjahresfehlbetrag rd. -537 TEUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Halbjahresergebnis beinhaltet Umsatzerlöse in Höhe von 20 TEUR, das Ergebnis aus dem Halten von Wertpapieren von 391 TEUR, dieses beinhaltete Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 357 TEUR, Zuschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 141 TEUR und Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -107 TEUR, übrige sonstige betriebliche Erträge bestehend aus dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens 1.309 TEUR, Personalaufwendungen von 77 TEUR, sonstigen betrieblichen Aufwendungen von -475 TEUR und einem übrigen Finanzergebnis von 282 TEUR sowie Ertragssteueraufwand von -85 TEUR.

Die im 1. Halbjahr 2025 angefallenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von -475 TEUR (HJ1/2024: 195 TEUR) enthalten im Wesentlichen Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren aus Anlage und Umlaufvermögen in Höhe von 318 TEUR, Rechts- und Beratungskosten in Höhe von -47 TEUR, Kosten der Kapitalmarktkommunikation in Höhe von -29 TEUR, Buchhaltungs- und Prüfungskosten in Höhe von -22 TEUR sowie Kosten für die Hauptversammlung -21 TEUR.

Das Finanzergebnis in Höhe von 282 TEUR (HJ1/2024: 507 TEUR) betrifft überwiegend Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von 250 TEUR sowie Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens von 32 TEUR.

Die vorläufige Bilanz zum 30. Juni 2025 nach HGB weist ein Eigenkapital in Höhe von rund 10.203 TEUR (31. Dezember 2024: 25.985 TEUR) aus. Den wesentlichsten Vermögenswert stellen SQD.AI Token im Wert von 9,5 Mio. EUR dar.

Der Vorstand ging im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses für das Jahr 2025 von einem Ergebnis zwischen -0,9 Mio. EUR und +0,4 Mio. EUR aus. Der Vorstand hält aktuell an dieser Prognose fest.

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 24. Juli 2025 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen ersten Geschäftshalbjahres 2025. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Halbjahresabschlusses.

