Die Otis Worldwide Corporation verzeichnet aktuell eine positive Entwicklung an den Börsen. Der Aufzug- und Fahrtreppenhersteller notiert mit einem Kurs von 101,20 USD deutlich im Plus, was einem Anstieg von 1,26 Prozent zum Vortag entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Monatsentwicklung: In den letzten 30 Tagen konnte die Aktie um 5,30 Prozent zulegen. Das Unternehmen, das zu den Marktführern im Bereich Aufzugtechnik gehört, weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 38,8 Milliarden Euro auf.

Dividendenzahlungen konstant

Die Dividendenpolitik des Unternehmens zeigt sich stabil. Im laufenden Jahr 2024 wurden die vierteljährlichen Ausschüttungen nach einer Erhöhung im Mai bei 0,39 USD pro Aktie beibehalten. Die letzte Dividendenzahlung erfolgte planmäßig am 15. November 2024.

