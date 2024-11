Die Ball Corporation verzeichnet eine positive Kursentwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs des Verpackungsspezialisten erreichte am 23. November einen Stand von 61,84 USD, was einem Zuwachs von 1,68 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 17,7 Milliarden Euro bei 298,4 Millionen ausstehenden Aktien.

Positive Monatsentwicklung

Im vergangenen Monat konnte die Ball-Aktie eine Wertsteigerung von 3,15 Prozent verbuchen. Das Unternehmen wird seine nächste vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,20 USD am 2. Dezember 2024 ausschütten.

Anzeige