Die STRABAG SE verzeichnet eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des österreichischen Baukonzerns erreichte am 22. November einen Stand von 38,93 EUR, was einem Anstieg von 0,52 Prozent zum Vortag entspricht. Besonders bemerkenswert ist die positive Monatsentwicklung mit einem Plus von 6,21 Prozent, die die stabile Position des Unternehmens am Markt unterstreicht. Der Baukonzern, mit einer Marktkapitalisierung von 4,6 Milliarden EUR, konnte seine Präsenz im europäischen Bausektor weiter festigen.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Im laufenden Geschäftsjahr 2024 schüttet der Konzern eine Dividende von 2,20 EUR je Aktie aus. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,25 für 2024 und einer soliden Bilanzstruktur demonstriert STRABAG seine finanzielle Stabilität in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

