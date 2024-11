Die Meta-Aktie setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort und erreichte am 21. November 2024 einen bedeutsamen technischen Meilenstein. Mit dem Anstieg auf 536,40 EUR überschritt der Kurs die wichtige 38-Tage-Linie, was die aktuelle Stärke des Titels unterstreicht. Die positive Kursentwicklung manifestiert sich in einer Serie neuer Höchststände.

Technische Indikatoren im Fokus

In den letzten Handelstagen zeigte sich jedoch eine leichte Konsolidierung. Am vergangenen Freitag verzeichnete die Aktie moderate Verluste, was auf eine kurzfristige Verschnaufpause nach der jüngsten Rallye hindeutet.

