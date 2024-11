Die Kuros Biosciences-Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag an der SIX Swiss Exchange eine bemerkenswerte Entwicklung. Der Kurs des Biotechnologie-Unternehmens legte im Nachmittagshandel um 7,4 Prozent zu und erreichte einen Stand von 24,05 CHF. Damit setzte das Schlierener Unternehmen seinen jüngsten Aufwärtstrend fort und untermauerte seine Position im schweizerischen SPI-Index.

Aktuelle Marktbewertung

Mit einer Marktkapitalisierung von 957,3 Millionen Euro und einem aktuellen Kurs von 26,03 Euro zeigt sich das Unternehmen stabil. Die Aktie notiert derzeit 87,36 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, was die positive Entwicklung der letzten Monate widerspiegelt.

