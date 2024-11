Die HOCHDORF Holding verzeichnete am Vormittag eine beachtliche Entwicklung an der Schweizer Börse SIX. Die Aktien des Nahrungsmittelunternehmens legten um 12,2 Prozent zu und entwickelten sich damit zu einem der stärksten Werte im SPI-Index. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,555 EUR, wobei die Marktkapitalisierung des Unternehmens sich auf 1,2 Millionen Euro beläuft.

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Das Traditionsunternehmen, das sich auf die Herstellung von Milchprodukten, Babynahrung und Getreidezutaten spezialisiert hat, steht derzeit vor großen Herausforderungen. Dies spiegelt sich in der Monatsentwicklung wider, die einen Rückgang von 1,07 Prozent aufweist. Der Aktienkurs liegt zwar 56,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter dem Jahreshöchststand.

