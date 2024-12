NEW YORK (dpa-AFX) - Viel dürfte sich zum Wochenauftakt und kurz vor dem Jahresende an den US-Börsen nicht mehr tun. Im vorbörslichen Handel am Montag ist das Bild uneinheitlich: Während für den Leitindex Dow Jones Industrial leichte Abgaben erwartet werden, dürfte der technologielastige Nasdaq 100 moderat zulegen. Damit dürfte der richtungslose europäische Börsenhandel an den US-Märkten eine Fortsetzung finden. Die meisten Investoren haben die Bücher für dieses Jahr geschlossen.

Rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow mit 0,2 Prozent leicht im Minus bei 42.737 Zählern. Der Nasdaq 100 wurde 0,4 Prozent höher indiziert bei 21.373 Punkten. Möglicherweise sorgen kurz nach der Startglocke anstehende Daten zur Stimmung der US-Konsumenten im Dezember noch für etwas Bewegung.

Trotz des jüngsten Rücksetzers in Folge nachlassender Erwartungen in puncto Zinsen können sich die Anleger über ein gutes Börsenjahr 2024 freuen. Der Dow bringt es bislang auf ein Plus von knapp 14 Prozent, der Nasdaq 100 ist sogar fast doppelt so stark gestiegen.

Unter den Einzeltiteln verteuerten sich Broadcom um 2,9 Prozent. Der Halbleiterhersteller hat mit seinem Quartalsbericht überzeugt. Mit Intel und AMD tendierten weitere Chip-Aktien vorbörslich freundlich.

Bei Tesla dürften Anleger den jüngsten Rücksetzer zum Einstieg nutzen. Vom Rekordhoch am Mittwoch bei fast 490 US-Dollar hatten die Papiere fast 14 Prozent eingebüßt. Am Montag erholten sie sich vorbörslich um 2,7 Prozent.

Aktien von Eli Lilly gewannen 1,6 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Medikament Zepbound für den Einsatz gegen Schlafapnoe zugelassen, bei der die Atmung während des Schlafs wiederholt kurzzeitig aussetzt./bek/men

US0079031078, US4581401001, US5324571083, US2605661048, US6311011026, US88160R1014, US11135F1012