Die New Work SE, Betreiber der Business-Netzwerk-Plattform XING, verzeichnete am 22. November 2024 einen positiven Handelstag mit einem Kursanstieg von 0,15 Prozent auf 65,40 EUR. Die monatliche Entwicklung zeigt ebenfalls einen Aufwärtstrend mit einem Plus von 1,24 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von 367,6 Millionen EUR und einem aktuellen KGV von 30,23 für das Jahr 2024 demonstriert das Unternehmen eine solide Position im Markt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Das Unternehmen weist ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,20 auf und zahlt im laufenden Geschäftsjahr eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie. Derzeit notiert die Aktie 20,49 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, während sie noch 18,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch liegt.

