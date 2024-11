Frankfurt am Main - Am elften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt daheim gegen den SV Werder Bremen mit 1:0 gewonnen.Die formstarken Hessen zeigten sich von Beginn an offensiv, Bremen verteidigte aber auch resolut. In der zwölften Minute klärte Friedl etwa abgeklärt vor Ekitiké nach Shkiri-Hereingabe.Es schien schon ohne Tore in die Halbzeit zu gehen, als die SGE doch noch zuschlug: Ekitiké legte mit dem Rücken zum Tor für Götze auf und der Weltmeister von 2014 traf sehenswert in den linken Winkel. Somit führte die Eintracht nach 45 Minuten.Nach dem Seitenwechsel blieb die Toppmöller-Elf spielbestimmend und kam zu Chancen: In der 58. Minute ließ Ekitiké Friedl aussteigen, kam aber nicht an Werder-Keeper Zetterer vorbei.Auch in der 66. und 67. Minute war der SVW-Torwart auf dem Posten, gegen Marmoush und Theate hielt der Deutsche bravourös. Auch auf der Gegenseite konnte sich der Torhüter auszeichnen: Nach Ducksch-Flanke in der 76. Minute kam Weiser zentral zum Kopfball, Trapps Reflex verhinderte jedoch den Einschlag.In der 80. Minute hatte Stark die beste Werder-Chance, nach Ducksch-Hereingabe lenkte der Verteidiger die Kugel mit dem Rücken zum Tor mit dem Kopf an den rechten Pfosten.Die Hausherren stellten sich danach nur noch hinten rein, die Werner-Elf konnte diese Passivität aber nicht mehr bestrafen und unterlag knapp.Damit klettert Frankfurt in der Tabelle vorerst auf Rang zwei und ist nun erster Bayern-Verfolger, Bremen rutscht auf Platz zehn ab.