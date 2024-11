Der Dax wirkt trotz aller Konsolidierungsbestrebungen sehr stabil. Anders ausgedrückt: Der Verlauf der letzten Handelstage hält die Hoffnung auf eine Weihnachtsrally und einer Bewegung in Richtung 20.000 Punkte am Leben. Vor allem immer wieder aufflammende Zinshoffnungen ließen zuletzt Kaufstimmung aufkommen. Der Fokus richtet sich hierbei unter anderem auf den nächsten regulären Fed-Termin am 18. Dezember. Aus charttechnischer Sicht ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...