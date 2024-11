Berlin - Vor der offiziellen Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten am Montag ruft SPD-Generalsekretär Matthias Miersch die Sozialdemokraten zur Geschlossenheit auf."Die Debatten der letzten Wochen haben sicher nicht geholfen", sagte Miersch der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Doch die SPD weiß, was auf dem Spiel steht, und wird geschlossen hinter Olaf Scholz stehen - einem Kanzler, der Verantwortung übernimmt und den sozialen Zusammenhalt im Blick hat", sagte Miersch.Die SPD kämpfe darüber hinaus für wirtschaftliche Stärke, einen handlungsfähigen Staat und "gegen eine Merz-CDU, die auf Klientelpolitik für Reiche, fehlende Investitionen und Rentenkürzungen setzt". Scholz stehe für Besonnenheit und Erfahrung. "Er hat unser Land in Krisenzeiten sicher gesteuert. Friedrich Merz hingegen fehlt jede Regierungserfahrung und steht für einen neoliberalen Kurs, der die arbeitende Mitte im Stich lässt", sagte Miersch.