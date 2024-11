Die Schlumberger Aktie zeigt sich aktuell in einer positiven Entwicklungsphase. Der Aktienkurs des Öl- und Gas-Technologiedienstleisters notierte am 23. November bei 42,75 EUR, was einem Tagesplus von 0,59 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist die starke Monatsentwicklung mit einem Zuwachs von 15,93 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 60,6 Milliarden EUR.

Dividende und kommende Termine

Das Unternehmen hält an seiner stabilen Dividendenpolitik fest und zahlte im laufenden Jahr 2024 bereits dreimal eine Quartalsdividende von jeweils 0,28 USD aus. Für den 4. Dezember 2024 ist der nächste wichtige Termin mit dem "Détachement de" angesetzt.

