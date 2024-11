Hamburg - Der Hamburger SV hat Cheftrainer Steffen Baumgart mit sofortiger Wirkung entlassen.Nach dem 2:2 gegen Schalke 04 und einer "intensiven Situationsanalyse" habe Sportvorstand Stefan Kuntz die Entscheidung Baumgart am Sonntagmorgen übermittelt, teilte der Zweitligist mit. "Unsere Analyse der aktuellen Situation und des gestrigen Spiels hat aber nochmals verdeutlicht, dass wir für den Weg aus der Leistungs- und Ergebniskrise einen neuen Impuls für nötig erachten", sagte Kuntz.Neben dem Cheftrainer wurden auch dessen Assistenten Rene Wagner und Kevin McKenna freigestellt. Die Mannschaft, die zuletzt fünf Pflichtspiele in Folge sieglos geblieben war, wurde am Vormittag über die Entscheidungen informiert und bereitet sich jetzt unter der Regie von Assistenzcoach Merlin Polzin auf das anstehende Auswärtsspiel beim Karlsruher SC vor. Zur langfristigen Nachfolge von Baumgart wurden zunächst keine Angaben gemacht.In der Tabelle waren die Hamburger zuletzt auf den siebten Platz abgerutscht. Zu den Aufstiegsrängen fehlen ihnen aber nur zwei Punkte.