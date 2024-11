Die Idorsia-Aktie zeigt am 23. November 2024 eine volatile Entwicklung an der SIX Swiss Exchange. Nach einem anfänglichen Rückgang von 1,4 Prozent auf 0,744 CHF am Vormittag konnte sich das Papier des Schweizer Biopharma-Unternehmens im späteren Handelsverlauf erholen und verzeichnete einen Anstieg um 2,1 Prozent auf 0,770 CHF. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 157,2 Millionen Euro.

Aktuelle Bewertungskennzahlen

Der jüngste Aktienkurs von 0,83425 Euro spiegelt die herausfordernde Situation des Unternehmens wider. Im Monatsvergleich verzeichnet die Aktie einen Wertverlust von 25,38 Prozent. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 1,03, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024 mit -0,31 prognostiziert wird.

