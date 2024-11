Kaiserslautern - Zum Abschluss des 13. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern 3:2 gegen Eintracht Braunschweig gewonnen.Die Hausherren drückten der Partie früh ihren Stempel auf und gingen in der 18. Minute durch einen Treffer von Filip Kaloc in Führung. Auch im Anschluss blieben sie am Ball und legten in der 41. Minute durch ein Tor von Ragnar Ache nach. Dank eines Treffers von Rayan Philippe konnten die Gäste zwar in der 45. Minute noch einmal verkürzen, aber Daniel Hanslik stellte noch in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her.Im zweiten Durchgang sah es lange so aus, als würde nichts mehr anbrennen. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte ein Patzer von Lautern-Keeper Julian Krahl aber doch nochmal kurz für Spannung - Philippe erzielte in der Folge den erneuten Anschlusstreffer. Zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.Die Roten Teufel klettern durch den Sieg auf den neunten Platz, während die Eintracht auf dem 15. Platz bleibt. Für Kaiserslautern geht es am Freitag auf Schalke weiter, Braunschweig ist am Tag darauf gegen Regensburg gefordert.In der einzigen Parallelbegegnung am Sonntagnachmittag unterlag Schlusslicht Jahn Regensburg zu Hause mit 0:1 gegen den 1. FC Magdeburg.