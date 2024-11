DJ Trotz Flaute hält LBBW an Milliarden-Gewinnziel fest

DOW JONES--Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) stellt sich angesichts der Wirtschaftsflaute in Deutschland auf zunehmende Kreditausfälle ein, hält aber an ihrem Jahresziel eines erneuten Milliardengewinns vor Steuern fest. "Wir gehen weiter davon aus, dass wir nach dem durch den hohen Zinsüberschuss bedingten Rekordergebnis im Vorjahr wieder unser Ziel von über einer Milliarde Euro erreichen", sagte LBBW-Chef Rainer Neske im Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Montagsausgaben). Im problematischen gewerblichen Immobilienbereich habe sich die Lage in der zweiten Jahreshälfte entspannt.

Das trübe wirtschaftliche Umfeld mache sich jedoch auch bei der LBBW bemerkbar. Die an ihrer Bilanzsumme gemessen größte Landesbank Deutschlands sehe jetzt wieder echte Risikofälle, bei denen Kredite wirklich ausfallen, so Neske. "Wir gehen in unserer mittelfristigen Planung davon aus, dass diese Ausfälle zunehmen werden, sehen uns dafür aber auch gut gerüstet." Eine Erhöhung der Puffer für ausfallbedrohte Kredite sei derzeit nicht geplant, die LBBW habe im Vergleich zu ihren Wettbewerbern in den vergangenen Jahren bereits die größten Reserven gebildet. "Auch wenn der Stress zunehmen dürfte - wir gehen mit einem guten Polster rein", sagte Neske. Allerdings beobachte die Landesbank die Lage an den Kreditmärkten sehr sorgfältig.

Die Krise an den gewerblichen Immobilienmärkten, wo gestiegene Zinsen und der Homeoffice-Trend im Zuge der Coronapandemie zu sinkenden Bewertungen und erhöhtem Leerstand führten, hat die LBBW bislang nach eigenen Angaben gut überstanden. Zuletzt habe sich die Situation entschärft. Zum Halbjahr hatte die LBBW ihre gesamte Risikovorsorge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 86 Millionen auf 118 Millionen Euro erhöht und dies vor allem mit zweifelhaften Krediten im Immobiliengeschäft begründet. Anders als im Vorjahr handele es sich nicht mehr vor allem um pauschale Absicherungspuffer, sondern um konkrete Problemfälle. Allerdings sehe er "die großen Fälle in diesem Jahr abgearbeitet."

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2024 09:07 ET (14:07 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.