Die kanadische Delta 9 Cannabis Inc. sieht sich derzeit mit erheblichen Marktherausforderungen konfrontiert. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von nur 3,3 Millionen Euro zeigt sich die angespannte finanzielle Situation des integrierten Cannabisunternehmens deutlich. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beläuft sich auf 352,3 Millionen Stück, was die aktuelle Bewertungssituation des Unternehmens unterstreicht.

Operative Entwicklung im Fokus

Das in Winnipeg ansässige Unternehmen, das sich auf Anbau, Verarbeitung und Vertrieb von Cannabis-Produkten spezialisiert hat, steht vor der Aufgabe, seine Marktposition in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten. Die jüngsten Entwicklungen deuten auf fortbestehende operative Schwierigkeiten hin, die sich in der aktuellen Börsenbewertung widerspiegeln.

