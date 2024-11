Kiel - Im ersten Sonntagsspiel des elften Bundesliga-Spieltags hat der 1. FSV Mainz 05 mühelos mit 3:0 bei Holstein Kiel gewonnen.Bereits nach elf Minuten klingelte es das erste Mal im Tor der Hausherren, verantwortlich für den Treffer war Nadiem Amiri. Das Tempo des Spiels war danach gemächlich, die Mainzer blieben aber das bessere Team. Durch einen sicher von Jonathan Burkardt verwandelten Elfmeter konnten sie in der 37. Minute weiter nachlegen.Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange bis zum nächsten Treffer der Gäste, den Jae-sung Lee in der 53. Minute beisteuerte. Dies war dann auch die frühe Vorentscheidung, da eine Antwort der Störche bis zum Ende ausblieb.In der Tabelle bleibt Kiel Vorletzter, während sich die 05er auf den siebten Rang vorschieben. Für die Kieler geht es Freitag beim FC St. Pauli weiter, Mainz ist am kommenden Sonntag gegen Hoffenheim gefordert.