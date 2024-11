Die Mercedes-Benz Aktie konnte am vergangenen Freitag einen positiven Trend verzeichnen und überschritt mit einem Zuwachs von 0,8 Prozent die 52-Euro-Marke. Der aktuelle Kurs liegt bei 52,39 Euro, wobei die Marktkapitalisierung sich auf 55,9 Milliarden Euro beläuft. In der kommenden Woche steht der Stuttgarter Automobilhersteller im Fokus mehrerer bedeutender Finanzkonferenzen.

Wichtige Termine im Dezember

Der Konzern wird seine Präsenz bei drei wichtigen Veranstaltungen zeigen: Ende November findet die Bernstein Premium Review Conference statt, gefolgt von der Goldman Sachs Industrials and Materials Conference am 4. Dezember. Wenige Tage später, am 9. Dezember, wird Mercedes-Benz an der Credit Agricole ESG Conference teilnehmen.

