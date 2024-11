IBM-Aktien konnten im Wochenverlauf 8,77 Prozent zulegen. Damit war der IT-Dienstleister der Top-Performer im Dow Jones. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 222,97 USD, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf bei 227,05 USD an der NYSE gesehen. Die 100-Tage-Linie hat nach den Kursverlusten als Unterstützung gedient, mit dem Anstieg über die 38-Tage-Linie hat die Aktie am Donnerstag ein frisches Kaufsignal generiert. Kurzfristig ist die ...

