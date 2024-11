Nach Angaben des Ukrainischen Landwirtschaftsministeriums sind die Verlust nach Ernte erschreckend hoch. Der Grund dafür ist der Mangel an geeigneten Lagermöglichkeiten und Warenlagern. Bildquelle: Pixabay Laut eines Berichts des Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine sind die Verluste nach der Ernte bei Gemüse und Obst die höchsten in Europa, in...

