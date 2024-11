Die Aktien der italienischen Großbank UniCredit haben heute an Wert verloren, nachdem ein Übernahmeangebot für das italienische Kreditinstitut Banco BPM publik wurde. Analysten sehen die geplante Kapitalerhöhung skeptisch, was den Kursrückgang verstärkt hat. In alle Munde war jedoch eigentlich die Übernahme der Commerzbank. Das bedeutet das jetzt für die Aktien. UniCredit hat ein Übernahmeangebot ...

