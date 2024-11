DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Commerzbank mit Unicredit-Schwenk schwach

DOW JONES--Mit einem freundlichen Wochenauftakt zeigen sich die europäischen Börsen. Der DAX steigt im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 19.403 Punkte. "Der Dow treibt den DAX", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die günstigen Vorlagen der Wall Street. Zudem bauen die Anleihen die jüngsten Erholungsgewinne am Morgen noch etwas aus. Der Euro notiert weiterhin deutlich über den jüngsten Tiefs, von denen er sich bereits am Freitag im Handelsverlauf erholen konnte. In Asien notieren die Börsen mit Ausnahmen der chinesischen Märkte ebenfalls tendenziell fester. Und die fallenden Ölpreise stützen ebenfalls die Stimmung. Der Euro-Stoxx-50 erholt sich um 0,5 Prozent auf 4.814 Punkte.

Commerzbank unter Druck - Unicredit bietet für BPM

Gegen die freundliche Tendenz des Gesamtmarkts geben Commerzbank um 5,7 Prozent nach, weil die Übernahmefantasie nun aus der Aktie weicht. Denn der italienische Finanzkonzern Unicredit will nun den Banco BPM für rund 10,1 Milliarden Euro übernehmen. Er bietet für 1.000 BPM-Aktien 175 neue Unicredit-Aktien aus einer Kapitalerhöhung für die viertgrößte börsennotierte italienische Bank. Damit ist die Prämie von umgerechnet 0,5 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag allerdings niedrig.

BPM schießen in Mailand um 5,4 Prozent nach oben. BPM hatte zuletzt einen Anteil des Staats an der Bank Monte dei Paschi di Siena übernommen. Unicredit fallen um 2,8 Prozent zurück. "Mit dem Gebot für BPM kann der Unicredit nicht noch eine Übernahme der Commerzbank stemmen", meint ein Händler.

Auf der Gewinnerseite im DAX stehen BMW und Adidas, die um bis zu 1,8 Prozent zulegen. Porsche AG erholen sich um 2,1 Prozent. In Europa steigen die Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs um 1,4 Prozent, der Index der Autotitel erholt sich um 0,5 Prozent. Der Index der Banken gibt um 0,4 Prozent nach.

Renk mit Vorstandswechsel im Minus

Im SDAX brechen Renk um 6,4 Prozent ein. "Der Abschied der Vorstandsvorsitzenden überrascht", so der Marktteilnehmer. "Man kann gespannt sein, wohin Susanne Wiegand nun geht", sagt er. Er ergänzt, der Druck auf den Kurs sollte sich allerdings in Grenzen halten, weil Renk bereits einen Nachfolger bestellt habe. Die Nachfolge durch COO Alexander Sagel spreche für Kontinuität.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.814,22 +0,5% 25,14 +6,5% Stoxx-50 4.330,23 +0,3% 13,71 +5,8% DAX 19.403,83 +0,4% 81,24 +15,8% MDAX 26.344,76 +0,6% 164,56 -2,9% TecDAX 3.392,66 +0,7% 22,62 +1,7% SDAX 13.387,16 +0,6% 85,43 -4,1% FTSE 8.290,99 +0,3% 28,91 +6,8% CAC 7.298,27 +0,6% 43,26 -3,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,22 -0,03 -0,35 US-Zehnjahresrendite 4,34 -0,07 +0,46 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:23 Fr, 17:27 % YTD EUR/USD 1,0452 -0,3% 1,0472 1,0393 -5,4% EUR/JPY 161,60 -0,0% 161,61 160,93 +3,9% EUR/CHF 0,9316 -0,3% 0,9333 0,9297 +0,4% EUR/GBP 0,8322 -0,1% 0,8318 0,8308 -4,1% USD/JPY 154,58 +0,2% 154,35 154,85 +9,7% GBP/USD 1,2560 -0,2% 1,2589 1,2510 -1,3% USD/CNH (Offshore) 7,2552 +0,2% 7,2478 7,2619 +1,9% Bitcoin BTC/USD 98.320,50 +0,2% 98.120,90 98.649,10 +125,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,57 71,24 -0,9% -0,67 +0,9% Brent/ICE 74,50 75,17 -0,9% -0,67 -0,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,17 46,94 +0,5% +0,23 +23,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.670,62 2.716,33 -1,7% -45,71 +29,5% Silber (Spot) 30,73 31,34 -1,9% -0,61 +29,3% Platin (Spot) 948,03 965,98 -1,9% -17,95 -4,4% Kupfer-Future 4,10 4,09 +0,4% +0,02 +3,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

