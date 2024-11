Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges

Basler Kantonalbank als nationale Sponsorin des Eurovision Song Contest 2025 in Basel



25.11.2024 / 10:00 CET/CEST





Die Basler Kantonalbank (BKB) freut sich, als offizielle nationale Sponsorin den Eurovision Song Contest (ESC) zu unterstützen, der im Mai 2025 in Basel stattfinden wird. Mit diesem Engagement setzt sich die BKB aktiv dafür ein, dass dieser internationale Top-Event zu einem unvergesslichen Erlebnis für Basel und die ganze Region wird. Als Bank, die in und für Basel tätig ist, möchte die BKB dazu beitragen, dass die lokale Bevölkerung diesen einmaligen Moment in der Region miterleben und feiern kann. CEO Basil Heeb unterstreicht die Bedeutung der Partnerschaft: «Unser Engagement gilt einem weltweit einzigartigen Anlass, der Menschen in Basel zusammenbringt und die gesamte Region zu einem unvergesslichen Erlebnis einlädt. Wir sind stolz darauf, Teil dieses besonderen Anlasses zu sein und die unverwechselbare Atmosphäre des ESC in die Stadt zu bringen.»

Engagement für Basel Der ESC ist nicht nur ein Musikwettbewerb, sondern auch eine Plattform, die Kreativität, kulturelle Vielfalt und Gemeinschaftssinn stärkt. Die BKB unterstützt das Ziel, die Veranstaltung in die kulturelle Identität der Region einzubetten und nachhaltig zu gestalten. Seit jeher setzt sich die Basler Kantonalbank für die Lebensqualität und das kulturelle Leben in Basel ein. Als nationale Sponsorin des ESC 2025 möchte sie dazu beitragen, dass die positive Wirkung weit über den Anlass hinausreicht. Informationen und Neuigkeiten zu unserem Engagement werden laufend kommuniziert.

Medienmitteilung (PDF)

Für weitere Auskünfte

Patrick Riedo

Leiter Kommunikation

Basler Kantonalbank, CEO Office

Telefon 061 266 27 89

medien@bkb.ch



Ende der Medienmitteilungen