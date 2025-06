Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Rating

Top-Rating der BKB mit «AAA» von Fitch erneut bestätigt



12.06.2025 / 10:30 CET/CEST





Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität der Basler Kantonalbank (BKB) auch dieses Jahr überprüft und bereits zum dritten Mal in Folge das Top-Rating «AAA» bestätigt. Zusammen mit dem «AA+» von S&P Global Ratings belegt die BKB in Bezug auf ihre Solidität damit weiterhin einen Spitzenplatz unter den Schweizer Banken. Fitch begründet ihren Ratingentscheid nicht nur mit der Staatsgarantie bzw. der hohen Bonität des Kantons Basel-Stadt, sondern auch mit risikomindernden Faktoren bei der BKB selbst. So wäre dank dem stabilen und widerstandsfähigen Geschäftsmodell bzw. dem hohen Kapitalpuffer der BKB der Rekapitalisierungsbedarf für den Kanton in einem Stressszenario überschaubar. Fitch verweist neben der starken Kapitalisierung der BKB insbesondere auch auf die hohe Qualität der Aktiva bzw. den geringen Wertberichtigungsbedarf auf gefährdete Kredite. Dank einer konservativen Vergabepolitik bei Hypothekarkrediten sei die Resilienz der BKB damit auch im Fall einer substanziellen Immobilienkrise hoch. Regula Berger, CEO der BKB, sagt: «Das ausgezeichnete Rating bestätigt unsere solide Kapitalausstattung und unsere langfristig ausgerichtete, risikoarme Geschäftsstrategie. Es zeigt, dass wir verantwortungsvoll wirtschaften - und stärkt das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden. Denn auch in den aktuell bewegten Zeiten haben sie mit der BKB eine verlässliche Partnerin an ihrer Seite.» Die Medienmitteilung von Fitch mit weiteren Details finden Sie hier . Medienmitteilung BKB (PDF)

Für weitere Auskünfte

Patrick Riedo

Leiter Kommunikation

Basler Kantonalbank, CEO Office

Telefon 061 266 27 89

medien@bkb.ch



Ende der Medienmitteilungen