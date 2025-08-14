Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Die BKB hat im ersten Halbjahr 2025 erneut ein sehr erfreuliches operatives Ergebnis erzielt und den Konzerngewinn um +6,7 % auf 85,6 Mio. CHF erhöht. Das gute Resultat wird getragen von einem breiten und kontinuierlich wachsenden Ertragsfundament, Effizienzsteigerungen, starker Kundenorientierung und einer unverändert hohen Stabilität.
Regula Berger, CEO vom Stammhaus BKB und Vorsitzende der Konzernleitung freut sich: «Dieses Ergebnis ist eine starke Teamleistung - getragen von einer klaren Strategie, viel Engagement und der Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden.»
Ausblick: Fokus auf Strategie 2026+ und Marktumfeld
Medienmitteilung (PDF)
