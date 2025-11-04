Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Rating

S&P Global Ratings bestätigt Top-Rating «AA+» der Basler Kantonalbank



04.11.2025 / 14:45 CET/CEST





S&P Global Ratings hat das langfristige Rating der Basler Kantonalbank (BKB) mit AA+ und stabilem Ausblick bestätigt. Damit zählt die BKB weiterhin zu den solidesten Banken der Schweiz.

S&P Global Ratings begründet ihren Entscheid mit der sehr starken Kapitalisierung der BKB, ihrer führenden Position im Heimmarkt sowie einem risikoarmen Geschäftsmodell mit umsichtigem Risikomanagement, robuster Refinanzierung und hoher Qualität der Aktiva. Positiv hebt S&P hervor, dass die BKB ihre starke Marktstellung in der Region Basel beibehält und die digitale Kompetenz ihrer Tochtergesellschaft Bank Cler gezielt nutzt, um schweizweit weiteres Wachstum im Kundengeschäft zu erzielen. Diese Faktoren stärken die langfristige Widerstandsfähigkeit der Bank und bilden eine verlässliche Grundlage für ihre nachhaltige Entwicklung.

Im Bericht würdigt S&P zudem die strategische Ausrichtung der BKB, die mit der Strategie 2026+ auf Vertriebsexzellenz, Anlagekompetenz und ein aktives Bilanzmanagement fokussiert ist. Damit schafft die Bank die Voraussetzungen, um ihre starke Marktstellung langfristig zu festigen.

«Das erneut hervorragende Rating unterstreicht die Stabilität und Verlässlichkeit der Basler Kantonalbank», sagt Regula Berger, CEO der BKB. «Unsere starke Kapitalbasis, die klare strategische Ausrichtung und das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden sind die Basis unseres Erfolgs.»

Fitch hat im Juni 2025 ebenfalls das Top-Rating AAA der BKB mit stabilem Ausblick bestätigt.

Die vollständige Analyse von S&P Global Ratings ist auf der Webseite der BKB verfügbar.

