Basler Kantonalbank
/ Schlagwort(e): Studie
Wie eine umfassende Studie der Basler Kantonalbank (BKB) für die Nordwestschweiz zeigt, stellt für viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) die ungelöste Nachfolge die grösste wirtschaftliche Herausforderung der kommenden Jahre dar. Die Mehrheit davon sind Betriebe mit Inhaberinnen und Inhabern der Babyboomer-Generation, die kurz vor der Pensionierung stehen. Fehlt eine Nachfolgelösung, droht nicht selten die Liquidation - mit Folgen für Mitarbeitende, Zulieferbetriebe und die regionale Wertschöpfung.
Die Wirtschaft in der Nordwestschweiz ist überdurchschnittlich stark durch KMU geprägt und bei vielen davon muss in den nächsten zehn Jahren eine Nachfolgelösung gefunden werden. Das Thema Nachfolgeregelung ist deshalb für die wirtschaftliche Prosperität der Region zentral und wird weiter an Bedeutung gewinnen. Vor diesem Hintergrund hat die BKB eine Studie in Auftrag gegeben, um zu erfahren, welche Herausforderungen bestehen und welche Erfolgsfaktoren entscheidend sind, damit der Generationenwechsel erfolgreich gelingen kann. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus sind:
Hoher Handlungsbedarf bei der Nachfolgeplanung
Zeitfaktor oft unterschätzt
Finanzierung als grosse Hürde
Generationenwechsel als Chance nutzen
BKB begleitet KMU im Nachfolgeprozess
Umfassende Erhebung
Ergänzende Informationen
Medienmitteilung (PDF)
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basler Kantonalbank
|Aeschenvorstadt 41
|4051 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|061 266 27 89
|E-Mail:
|investorrelations@bkb.ch
|Internet:
|www.bkb.ch
|ISIN:
|CH0009236461
|Valorennummer:
|923646
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2214240
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2214240 16.10.2025 CET/CEST