Basel - Die Basler Kantonalbank (BKB) hat im ersten Semester 2025 dank einer Steigerung im Zinsengeschäft klar mehr verdient. Eine neue Strategie für die kommenden Jahre soll bereits Ende Monat präsentiert werden. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Prozent auf 139,1 Millionen Franken, der Reingewinn legte gar um 6,7 Prozent auf 85,6 Millionen zu. Die Bankengruppe, zu der neben dem BKB-Stammhaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
