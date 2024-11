Delaware (www.fondscheck.de) - Lazard Asset Management wird in diesem Jahr gleich zwei Mal von Scope ausgezeichnet, so Lazard Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der von Lazard Frères Gestion verwaltete Lazard Euro Corp High Yield-Publikumsfonds (ISIN FR0010505313/ WKN A1H8MM) wurde bei den Scope Investment Awards 2025 zum dritten Mal in Folge in Deutschland und der Schweiz sowie das zweite Mal in Österreich in der Kategorie "Renten EURO Corp. High Yield" zum Sieger gewählt. Der Fonds setzte sich gegen 96 andere Fonds durch. In der Kategorie "Aktien Japan" kürte Scope zudem den Lazard Japanese Strategic Equity Fund in Deutschland und der Schweiz zum diesjährigen Gewinner aus 156 Fonds. ...

