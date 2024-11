Unterföhring (ots) -Ein richtiges News-Studio. Eine richtige News-Sendung. Eine richtige News-Sprecherin. Aber alles "Fake News"! Linda Zervakis verbreitet mit Katrin Bauerfeind, Benni Stark und weiteren prominenten Gästen in der ersten KI-Satire im deutschen TV: "Fake News - Alles erstunken und erlogen". Am Mittwoch, 18. Dezember 2024, um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn blickt das "Fake News"-Team auf das Jahr 2024 zurück - mit überraschend falschen Nachrichten: Donald Trump lernt Deutsch? Alice Weidel will Essen mit "ö" und "ü" verbieten lassen? Karl Lauterbach fordert Markus Söder heraus und droht mit weiteren Legalisierungen? Wenn schon Fake, dann richtig!ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Mit 'Fake News - Alles erstunken und erlogen' wagt ProSieben einen neuen Schritt in der Comedy. Die Satire-Show ist die erste im deutschen TV, die ganz offen und transparent KI für die Erstellung von Videos nutzt und die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mit der Frage zurücklässt: 'Wirklich wahr?' Nein, hier darf befreit und zweifelsfrei gelacht werden: alles 'Fake News'! Und das mit Linda Zervakis, Katrin Bauerfeind und Benni Stark - was für ein Geschenk, und das schon vor Weihnachten."Während Linda Zervakis und Benni Stark aus dem FakeNews-Studio begrüßen, komplettieren Katrin Bauerfeind und weitere, wechselnde prominente Gäste in verschiedenen Beiträgen und Rollen das FakeNews-Team. Nach der einmaligen Begrüßungs-Ausgabe geht "Fake News - Alles erstunken und erlogen" 2025 in Serie. Produziert wird die neue Satire-Show von Brainpool. Tickets für die Aufzeichnung am 13. Dezember 2024 in Köln gibt es auf myshow.de.Die neue KI-Satire "Fake News - Alles erstunken und erlogen" - am Mittwoch, 18. Dezember 2024, um 21:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Pressekontakt:Frank Wolkenhauerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: Frank.Wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: Nadine.Vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5915987